БСП след критиките на Борисов: Нова политическа криза би подействала разрушително

"Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента".

Това обяви БСП в официална позиция, предизвикана от призивите на лидера на ГЕРБ за преформатиране на управлението.

Хора на БСП ръководят социалното, екологичното и регионалното министерства, а лидерът на партията е вицепремиер. Освен това партията има председател на Народното събрание и не малко зам.-министри, включително в МВР и МВнР.

От думите на Борисов вчера ясно, че преформатирането може да засегне най-много БСП. На практика лидера на ГЕРБ поиска оставката и на председателката на Народното събрание доц. Наталия Киселова (БСП), защото ходи "да се показва" на фестивали.

"Където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля - заминава там да се показва, камо ли ако има нещо мач, волейбол, то е чудо", каза Борисов и препоръча да бъде избран нов председател на НС - "от ИТН, или от ДПС-Ново начало".

Борисов упрекна и партньорите си от ИТН и БСП, че са взели министерства на концесии.

"От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес. Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това", пишат от Столетницата в официалната си позиция, разпратена до медиите днес, 15 октомври.

"Реконструкция на правителството, блокиране на Народното събрание, нови избори - това са алтернативи. По оста стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна", добавят социалистите.

Те обявяват и че след направените вчера изявления от страна на Бойко Борисов, очакват "партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори".

Партньорите в управлението ИТН запазиха мълчание, като днес се очаква и техния отговор по темата.

„Бяхме заети да правим държава, да правим управление, да правим нещо, което хората очакваха след четирите години хаос. Но изобщо не се оценява. Разни партийки си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят. Той е голям, но хлъзгав. Днес ще се изхлузят”, каза Борисов.

Ето и цялата позиция на Столетницата:

БСП е най-старата партия в днешната политическа система, приела принципите на демокрацията и държавнически подход в поведението си, независимо в или извън управление.



В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите. Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента.



От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес.



Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това.



Реконструкция на правителството, блокиране на Народното сьбрание, нови избори - това са алтернативи.



По оста стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна.



На базата на компромис и взаимно разбиране съставихме това управление, което постигна нужната стабилност и поведе България по нейния европейски път.



След направените вчера изявления, очакваме партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори.