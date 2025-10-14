Бойко Борисов: Оставаме само формално в това управление, повече кворум няма да правим (ВИДЕО)

"Резултатът ще е още по-зле за ГЕРБ, ако останем в такова правителство. Оставаме само формално, повече кворум няма да правим."

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в извънредно включване от централата на партията, заедно с премиера Росен Желязков и всички министри от ГЕРБ.

"Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав! Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място! Това, което говорехме - за еврозоната, за Шенген, за това, че след 27 години падна мониторинговият механизъм, и пр. Изглежда това в ромските махали не се отчита - там ДПС-Ново начало, там явно четливо разбират друго. И се чува радостен глъч, че ГЕРБ бил победен! Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака!", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Вчера Мирчев ми пише смс-и, че "Ново начало" било всичко, и че ГЕРБ бил изчезнал. Мирчев, не ни мисли, ние направихме каквото трябваше за историята, а вас ви нямаше никъде - нито при влизането в еврозоната, нито в Шенген, никъде - вкарахте ни само в сивия списък за пране на пари при Асен Василев", допълни още Борисов.

"В тази помия в Пазарджик не участвахме! Знаехме, че по ромските махали ще е чудо - корпоративният вот там е ясен. Тези, които ние ги пъдим, отиват в "Ново начало", каза още Борисов. "Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва!".

Резултатът на ГЕРБ ще е още по-лош, ако останем в това управление, заяви лидерът на партията. Дадоха министерствата на концесия, коалиционна култура - нула! Всички ни търсиха за преговори, но с условието Борисов да не е премиер, защото ако аз бях премиер, областният на Разград да е излетял, шефът на полицията в Русе да е излетял, и много други! Къде е шефът на районното в Пазарджик, къде е шефът на дирекцията на полицията, къде са вкички? И изведнъж - не стига, че сме шести, но и отгоре на всичко имаме и пасив, че Дани Митов бил министър, каза той.

"Оставаме само формално в това управление, повече кворум няма да правим", категоричен бе Борисов.

"Не разреших на нито един член на правителството да ходи на агитация в Пазарджик, защото там са наши колеги. ПП не се посвениха да ползват кметската администрация. Единственото, което ни радва, е че не участвахме в тази помия", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Няма да счупим ние първи коалицията, но и няма да стоим тук по този начин. Всеки ден казват "Борисов и Пеевски" - какво общо има Борисов с това управление, Пеевски също не е част от управлението. Затова премиерът да се стяга, да преформатира и включително председателя на НС, - една година вече мина, стига им! Да стане от ИТН, от ДПС-Ново начало, не ме касае, но не може да ни се качват на главата така", допълни Борисов.

"Ще ги наблюдаваме няколко дена, ние не пазаруваме по махалите, някой път да си шести е по-достойно, отколкото да си втори. И за целта отивате по родните си места, за да видите колко е изядено, има ли нещо хартисало, пък те в парламента да си правят каквото си искат. И искам да знам колко е изядено от тялото на ГЕРБ, тук идвате да ми докладвате. Вече има две мнозинства, да си управляват както искат, допълни лидерът на ГЕРБ".

Или правителството ще заработи като едно и ще гледа интересите на българите, или ще изкараме 4-5 дена без кворум, и то правителството ще си замине, завърши Борисов.