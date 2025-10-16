Радев: Управляващите да слязат от лимузините и да се запознаят с избирателите си

Държавният глава уведоми с писмо шефа на НСО, че от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил и призова властта да направи същото

Президентът Румен Радев ще пътува с личния си автомобил по време на визитите си в знак на солидарност с останалите служители на президентството, които остават без служебен транспорт след измененията в Закона за НСО.

Държавният глава съобщи, че е адресирал писмо до началника на Националната служба за охрана, в което го уведомява, че от 20 октомври той ще използва своята кола по време на служебните си ангажименти.

Радев призова властимащите да сторят същото - да слязат от лимузините и да се запознаят със своите избиратели.

Ето и цялото изявление на Радев:

Във връзка с приетите изменения в Закона за НСО днес изпратих следното писмо до Началника на Националната служба за охрана:



„Уважаеми господин генерал-майор,



Приетият от 51-ото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба, без никаква алтернатива за служебен транспорт.



Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.



Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици.

Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията.

Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново.

А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците.



Вярвам, че Вие, като генерал, носещ отговорност за своите подчинени, разбирате и споделяте моите мотиви.“



Очаквам управляващите да бъдат последователни, да слязат от лимузините и да изпълняват своите задължения с личните си автомобили.

Така някои най-сетне ще се запознаят със своите избиратели.