ДПС-Ново начало призова Радев да се откаже от охраната си

От ДПС-Ново начало призоваха държавния глава Румен Радев да се откаже от охраната си. По-рано днес, 16 октомври, президентът заяви, че по закон той не може да го стори, въпреки, че има такова желание.

Радев съобщи още, че повече няма да ползва служебния си автомобил в знак на солидарност, след като поправка в закона предвижда служителите и администрацията на президентството да не се возят със служебни коли, а да се придвижват с лични и за своя сметка. Радев отправи апел към управляващите да слязат от лимузините си и да се запознаят със своите избиратели.

От формацията на Делян Пеевски обявиха, че държавният глава лесно може да се откаже и НСО гардовете. Това е възможно с поправка в закона за НСО и декларация до началника на службата.

"ПГ на ДПС-Ново начало разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО. Това става с промяна в Закона за НСО, с която се дава възможност охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер да се откажат от личната си охрана. Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание.

Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но Законът не му позволява.

Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО.

Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери.

Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик", обявиха от партията на Пеевски.