Калина Андролова: "Величие" е изкуствено надут и спуснат проект, който бе създаден да вдига шум

Абе, какъв индиански амулет виси на гърдите на Ивелин Михайлов от „Величие“? „Сърце и душа давам“, всеки път казва.

Явно ползването на жертвоготовна риторика е част от технологията за привличане на изгубени души.

Много рядко пиша за „Величие“, тъй като този политически проект винаги ми е изглеждал изключително жалък. Популистка форма от ниска проба, възникнала чрез алгоритмите на онлайн мрежите. Обаче вчера ми направи впечатление, че Ивелин Михайлов има проблем с депутатите от парламентарната си група.

Нула координация, пък иска да решава проблемите на държавата. Той първо да си подреди осемте депутати, с него ли са, против него ли са?! Иначе Ивелин има всички черти на създател на секта, придърпвайки към себе си избиратели, загубили психическия си уют. Той им предлага йерархия на племето и споделени ресурси, разяснява им политиката, употребявайки примитивно говорене с мистични проекции за добро и зло.

„Исторически парк е единственото място, където и възрастни и деца могат да се развиват правилно!“ Мирише на типична секта. Историческият му парк е с вкус на ФЕНТЪЗИ и елементи на неофеодализъм, тоест приключенски формат за боледуващи мозъци. Озадачава ме следния факт: Ивелин нeпрекъснато закопчава словесно Историческия си парк с Православната църква, тези две неща по неговите думи щели „да дадат мощен дух на хората“.

Тоест Ивелин качва нагло рекламния си клип на колесницата на Господ и използва линията на православието за трасе.

Винаги се снима с икони, винаги споменава Бог, докато проповядва популистката си доктрина, типично за сектантски проповедник. На фона на задълбочаващата се дискусия в Европа за употребата на православието от страна на Русия като проводник на влияние, твърде подозрително е откъде идва Ивелин и накъде ще върви: ще изгражда проруска линия; или може би ще строи фалшификат, който ще торпилира проруския сегмент?

Веднъж, докато стреляше по Борисов, че бил Capo di tutti capi, Ивелин неочаквано каза, че според него, Пеевски не бил много интелигентен и затова Борисов го ползвал, да му върши работата. Не е ли много обидна тази оценка за Пеевски от страна „Величие“, смешен проект, изкуствено надут и пуснат на терен, за да се сблъска с „Възраждане“ и да вдига шум в системата.

Да дадеш подобна оценка за Пеевски в момента е като да умреш в Космоса, никой не те чува как крещиш. Както Доган никой не го чу.

Политически аутсайдери без опит в политиката, създатели на фентъзи формати, се заблуждават, че някога отново ще влязат в парламента.

Вече стана свръхмодно олигархията или по-мощните политически играчи да си създават свои проксита за влизане в парламента и чрез тях да се разправят на масата за ресурси или да бият враговете си. Няма партии с идеологии, има бухалки.

Виждаме процес на изкупуване на политическия терен, парцелиране и осъществяване на контрол върху различни ниши. Политически големите влизат в битки не през медиите, а чрез прокситата, в нещо като риалити формат. Това, което не искат да кажат големите, го казват палячовците.

Прокситата са оръжия, лични армии, ръководени от платени шмекери, които това работят – да притежават краткосрочен политически продукт и да обменят този ресурс срещу пари. Виждаме това и при „Величие“, но е много примитивна форма, неинтересна за коментар. Ако Румен Радев си мисли, че ще консолидира този терен на мракобесна глупост, отсега да му кажа, че няма да стане.

Сигурна съм, че част от тези евтини циркове се поддържат, за да могат именно те да го раздърпат Радев, точно когато си помисли, че е хванал Мойсей за шлифера.

Тези филми сме ги гледали.