Президентът Радев слиза от колите на НСО (Обзор)

ДПС-НН внесоха промени, позволяващи отказ от лична охрана на държавния глава, премиер и председател на НС

Когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили - аз ще бъда солидарен с тези хора и ще пътувам със своя личен автомобил”, заяви президентът Румен Радев. Рано сътринта бе съобщено, че е изпратил писмо до шефа на НСО, с което му съобщава, че от 20 октомври слиза от колите на НСО.

Радев каза, че управляващите приемат закони, които “разграждат държавността”. Призова ги да “слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили”.

“Така някои от тях най-сетне ще се запознаят със своите избиратели”, допълни президентът.

Той коментира и политическите събития от последните дни. “Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта. Това нелегитимно, и мога да кажа антидемократично действие, се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите. Включително хората от ГЕРБ, които не са гласували за партията на Пеевски. Трябва най-накрая да разберат, че избирателите не са крепост”, каза още президентът и допълни:

“Никой не си е позволявал подобно унизително отношение към премиер и никой не е свеждал председател на Народното събрание до плод и зеленчук”.

Според Радев “целият този моноспектакъл бе триумф на ненормалността на българската политика”. По думите му властта не е в институциите, а “в двама души, които си я разменят”. “Това не може да продължава повече”, заяви държавният глава.

По отношение на личната си охрана Радев заяви, че не може да се откаже от нея по закон.

Час след изявлението му от ДПС-НН разпространиха съобщение, че са внесли промени в закона за НСО, които позволяват на президент, премиер и председател на НС да се отказват от лична охрана от държавната служба.