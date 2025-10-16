БСП: Готови сме на всякакви разговори с партньорите в управлението, но инициативата е на мандатоносителя

"Готови сме на всякакви разговори с партньорите в управлението, като инициативата трябва да е на мандатоносителя, но тези разговори и решенията, които ще взимаме, не могат да са на всяка цена."

Това заявиха от БСП след като във вторник на заседание на парламентарната група ГЕРБ-СДС, на което присъстваха и премиерът Росен Желязков, и министри, лидерът Бойко Борисов поиска преформатиране на управлението, спомена и за смяна на Наталия Киселова като председател на Народното събрание.

"Факт е, че без стабилното и предсказуемо поведение на БСП - ОЛ, това управление просто нямаше да съществува. Властта никога не е била, не е и няма да бъде самоцел. От самото начало сме имали изключително коректна позиция. Не сме си позволили тези 8 месеца да критикуваме публично какъвто и да е участник от съвместното управление. Гледаме и на кабинета, и на подкрепящото мнозинство като едно цяло, като един екип. Въпреки че в нашите структури, не е тайна, има определено напрежение във връзка с участието ни в това управление", каза пред журналисти председателят на БСП Атанас Зафиров след заседание на Изпълнителното бюро (ИБ) на партията и на коалиционния съвет на "БСП-Обединена левица".

Направихме достатъчно компромиси, за да участваме в това правителство, изкушавам се да кажа, че лимитът на компромисите ни е изчерпан, но трябва да има първо отговор какви са претенциите към нас, коментира още председателят на БСП и добави:

"Винаги сме били категорично против да се разговаря с партньорите ни в съвместното управление и въобще да се водят каквито и да е разговори между политически субекти през медиите".

"Когато имаме яснота как ще продължи това управление, което беше подкрепяно от "ДПС-Ново начало", ще излезем с позиция", изтъкна лидерът на левицата в отговор на въпрос как гледат на участието на формацията на Делян Пеевски в съвместно управление.