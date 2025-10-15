Народни представители от ГЕРБ се срещнаха със симпатизанти в различни градове в страната

Народни представители от политическа партия ГЕРБ се срещнаха със симпатизанти в различни градове в страната. Това стана след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към тях да отидат по родните си места да видят "колко е изяденото, колко е оглозганото, какво е хартисало, има ли нещо хартисало, има ли за дояждане, а пък те в парламента ще си правят мнозинство, както ние им правихме десет месеца". Кой каквото свърши, идва тук да ми докладва "колко е изядено от тялото на ГЕРБ", каза още Борисов.

След като вчера Борисов заяви пред ГЕРБ-СДС, че групата повече няма да се ангажира с кворума в пленарната зала, днешното заседание на парламента се провали, а председателят на Народното събрание Наталия Киселова, чиято оставка Борисов поиска вчера, обяви, че утре сутринта ще има нов опит за заседание.

През деня народните представители и общински съветници от ГЕРБ от Благоевградска област проведоха поредица от открити приемни и срещи с граждани в пет общини – Симитли, Сандански, Разлог, Петрич и Благоевград. Разговорите протекоха при силен обществен интерес и активен диалог по актуалните теми в управлението на държавата и общините, съобщиха от пресцентъра на партията в Благоевград.

Като най-голяма политическа сила, носеща управленска отговорност, за пореден път доказахме, че притежаваме коалиционна култура и че мислим преди всичко за държавата, финансовата стабилност и националните приоритети, заяви народният представител от коалиция ГЕРБ–СДС Галя Василева по време на открита приемна с граждани и симпатизанти в Бургас, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ в крайморския град. По време на приемната гражданите поставиха въпроси, свързани с инфраструктурата в Бургас, състоянието на кварталите и забавените ремонти.

Открити приемни с граждани имаше в петте района на Варна – "Аспарухово", "Одесос", "Приморски", "Младост" и "Владислав Варненчик". Срещите се състояха с участието на ръководителите на районните структури, районни кметове и общински съветници, като част от ангажимента на партията за открит диалог и постоянна връзка с жителите, посочиха от пресцентъра на партията във Варна. Във всички райони гражданите поставиха конкретни въпроси, свързани с инфраструктурата, местното развитие и националната политика.

"Време е Бойко Борисов за пореден път да изведе България от кризата!" е посланието, което хората споделиха по време на откритите ми приемни днес в Кюстендил, Дупница и Сапарева баня, посочи в профила си във Фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Терзийски.

Народните представители от ГЕРБ проведоха приемни с граждани в шестте района на Пловдив. Професор Даниела Дженева, Красимир Терзиев, д-р Валерия Славова и Фиданка Кацарева разговаряха с пловдивчани, като обсъдиха теми, свързани с инфраструктура, образование, здравеопазване и местна икономика. На част от срещите присъства и кметът на Пловдив и областен координатор на ГЕРБ Костадин Димитров, съобщиха от пресцентъра на партията в града.

По покана на народния представител от област Разград Гюнай Хюсмен се проведе приемна с отворени врати в града. В залата присъстваха над 100 души – кметове, общински съветници, членове и активисти на партията, както и граждани. На срещата се обсъдиха актуалните политически процеси в страната, както и ангажиментите на ГЕРБ към хората от региона.

Народните представители от ГЕРБ Георги Кръстев и Николай Братованов проведоха открити приемни с граждани на Русе, Мартен и Басарбово. В срещите в населените места от общината участваха и общинските съветници Алисе Муртезова, Стоян Христов, Иван Иванов и Светлозар Симеонов. За да дадат по-широк достъп на желаещите среща и разговор русенци, депутатите приемаха въпроси и предложения и в двата офиса на ПП ГЕРБ-Русе, съобщиха от пресцентъра на партията в града.

Присъстващите на приемната в Хасково се обединиха, че на дневен ред е важна тема като въвеждането на еврото, затова е изключително наложително да има стабилно държавно управление. Явно е настанал моментът, в който трябва да се заявим, че сме единни, че сме силни и да не отстъпваме повече позиции, заявиха симпатизантите на ГЕРБ в града.

Директният диалог с хората е това, което прави възможна добрата политика, намира отговори на въпросите и решение на проблемите на хората, написа във Фейсбук народният представител Любомир Христов след срещи в Смядово, Каспичан и Велики Преслав. Той добавя, че утре ще има и открита приемна в областния офис на ГЕРБ в Шумен.

Структурите на ГЕРБ в област Ямбол са консолидирани и в кондиция за евентуални нови парламентарни избори, заяви народният представител и областен координатор на партията Димитър Иванов след събрание на партийния актив в Ямбол.

Приемни бяха организирани днес и в Бяла Слатина, Видин, Костинброд, община Мъглиж, област Плевен, Пазарджик, област Сливен, община Стара Загора и Силистра.