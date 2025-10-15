Народни представители от ГЕРБ проведоха приемни във всички райони на Варна

Народните представители от ГЕРБ проведоха открити приемни с граждани в петте района на Варна – „Аспарухово“, „Одесос“, „Приморски“, „Младост“ и „Владислав Варненчик“. Срещите се състояха с участието на ръководителите на районните структури, районни кметове и общински съветници, като част от ангажимента на партията за открит диалог и постоянна връзка с жителите, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ - Варна.

Във всички райони гражданите поставиха конкретни въпроси, свързани с инфраструктурата, местното развитие и националната политика. Акцент в срещите беше поставен върху състоянието на пътищата, модернизацията на

градската среда и необходимостта от нов етап на програмата за енергийна ефективност. Засегнати бяха и теми като подготовката за въвеждане на еврото, подобряване на административната координация, както и подкрепа

за бизнеса и морската индустрия.

В район „Аспарухово“, където с гражданите се срещна народният представител Кристиан Ганчев, основни теми бяха проточилият се ремонт на пътя към кв. „Галата“ и възобновеното благодарение на ГЕРБ изграждане на автомагистрала „Хемус“.

В район „Одесос“ гражданите изразиха пред народния представител Деница Николова подкрепа за стабилно управление, но с ясно разпределени отговорности, а не на всяка цена и чрез извиване на ръце от страна на

коалиционните партньори в управлението. Деница Николова на свой ред подчерта, че ГЕРБ последователно поема политическа отговорност в трудни моменти, независимо от обстоятелствата и „докато други се занимават с кадруване, ГЕРБ обира негативите“.

В район „Младост“ интерес предизвикаха темите за соларната енергия и бюджетната политика. Там с гражданите се срещна народният представител Станислав Иванов в присъствието на своя колега Любомир Загоров.

Във „Владислав Варненчик“ обсъждането бе съсредоточено върху така очакваното от варненци разширение на бул. „Цар Освободител“ – ключов не само за района, но и за града и бъдещи инициативи в енергийната сфера. С

гражданите там се срещна народният представител Любомир Загоров заедно с колегата си Станислав Иванов.

В район „Приморски“, където открита приемна проведе народният представител Бранимир Балачев, вниманието бе насочено към състоянието на инфраструктурата, управлението на отпадъците и предизвикателствата пред морската икономика. В рамките на срещата Балачев подчерта, че ГЕРБ е единствената партия, която реализира конкретни мерки за подобряване живота на гражданите, а регулярните приемни са доказателство за открития

диалог, който партията поддържа с обществото.