Костадин Костадинов от Бундестага: Еврозоната е обречена, България трябва да избере свободата

Костадин Костадинов бе на официално посещение в германския парламент, където проведе ключова среща с Петер Бьорингер – заместник-председател на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) и бивш председател на бюджетната комисия в Бундестага, съобщиха от пресцентъра на партията. Темата на разговора бе борбата срещу въвеждането на еврото в България и съдбата на еврозоната като цяло.

„Бьорингер, който е считан за финансовия експерт на АзГ, категорично подкрепи плановете ни да се борим с всички сили срещу незаконното и насилствено въвеждане на еврото в България. Позицията на АзГ е същата като на „Възраждане“ - еврото е инструмент за подчиняване на националните държави и унищожава суверенните икономики в ЕС.“, каза в своя позиция Костадинов.

По думите му, от „Алтернатива за Германия“ не само не отстъпват от намеренията си, но поддържат твърда заявка за напускане на еврозоната и възстановяване на германската марка. „Общият извод е, че еврозоната е обречена. АзГ е най-голямата партия в Германия и неминуемо ще управлява страната, а когато това стане, с еврозоната и еврото е свършено.“, категоричен бе председателят на „Възраждане“.

В делегацията участваха и Рада Лайкова, евродепутат от „Възраждане“, и Борислав Гаманов - първият българин, избран за депутат в германския Бундестаг. Връзката между двете партии не е само политическа, но и персонална - „Рада беше сред експертите на парламентарната група на АзГ, преди да бъде избрана за евродепутат, а Борислав в момента е живата връзка между нашите две парламентарни групи.“, подчерта Костадин Костадинов.

По време на визитата се проведоха и неформални разговори, които според него хвърлят допълнителна светлина върху вътрешно политическите сътресения в България.

„Интересното беше, че те се случиха буквално минути преди Борисов да направи отчаяното си изявление пред медиите, с което разклати собственото си правителство. Среди, близки до немските фондации „Ханс Зайдел“ и „Конрад Аденауер“, са много впечатлени от Росен Желязков и твърдят, че той бил точно техен профил, докато Борисов вече изглеждал дискредитиращо демоде на фона на добре изглеждащия, добре говорещия и добре изпълняващия Желязков.“

Костадинов коментира и евентуален край на политическата кариера на Бойко Борисов. „Тук директно се говори за пенсиониране на Борисов, което напълно щяло да „изпере“ мутренския образ на ГЕРБ пред партньорите им в Европа. Този скрит външен натиск може би е една допълнителна причина, довела до вчерашното изявление на Борисов, който вижда накъде отиват работите. Но едно е сигурно - ако след вчера той не хвърли оставка още тези дни, Пеевски ще го довърши за броени месеци. Ако не го направи, собствените му депутати вече няма да изпитват страх от него. А тази партия е основана на страха и респекта пред Борисов. Ако пък приеме предложението на Пеевски за официално включване в правителството, ще стане господин Никой буквално за една нощ.“

Председателят на политическата организация подчерта, че натискът от страна на гражданите и протестите срещу властта дават резултат, но борбата не е приключила: „Протестите на „Възраждане“ и непоколебимата позиция на нашата организация също дадоха своите резултати. Разбира се, правителството все още не е паднало. Ето защо натискът трябва да продължи до последно! При нови избори с висока избирателна активност ГЕРБ и ДПС може и да не влязат в парламента. Така че бъдещето на България за пореден път е в нашите ръце!“