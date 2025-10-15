Преформатирането на кабинета - след еврото (Обзор)

Очакването на участниците в управлението е промяна да има единствено с шефа на НС и на мястото на Наталия Киселова да седне Рая Назарян

Няма яснота докога МС няма да заседава

БСП чакат предложения в съвета за управление, ИТН мълчат

Преформатиране на кабинета за каквото говори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е по-вероятно да има след приемане на еврото, смятат участниците в управлението и политически експерти. Аргументите им са свързани с възможна дестабилизация, от която ГЕРБ нямат интерес. Затова и тълкуват думите на Борисов по-скоро като жълт картон към партньорите във властта и опит за прекратяване на растящите им претенции за повече пари в ресорите.

Не случайно на няколко пъти в изявлението си от вторник, лидерът на ГЕРБ споменава името на социалния министър Борислав Гуцанов, от когото според БСП финансовият министър Теменужка Петкова вече вдигнала ръце. Гуцанов без да съгласува с нея плановете си, давал щедри обещания за повече пари за майчинство през втората година, за повече социални плащания и разширяване кръга на децата, които да получават по 300 лв. в началото на учебната година. В ГЕРБ реагирали остро на заигравките на Гуцанов. Твърдели, че с обещанията си, вдигал своя и на партията си рейтинг, а когато обещанията му се оказват неизпълними, заради ограничените бюджетни възможности, пасивите били за ГЕРБ. Техният министър се оказвал в ролята на лошия, който не дава пари.

От БСП коментираха, че на Гуцанов не му се разделя с министерския пост, който му бил стара мечта и затова прогнозират, че лесно ще бъде дисциплиниран да кара по-кротко с обещанията. Съпартийците му казаха, че бил кооперативен и склонен към бързи компромиси.

Като пресилени определиха от столетницата твърденията на политолози, че Борисов е готов да замени 19-е депутати от БСП с 29-е на ДПС-НН. Дори математически сметката не излиза. ГЕРБ, ДПС-НН, и ИТН общо имат 112 депутати. Т. е. оставането на БСП в коалицията е неизбежно. Единственото възможно нещо е и ДПС-НН официално да стане партньор в управлението, с равноправно участие в Съвета за съвместно управление, каквато заявка председателят на партията Делян Пеевски направи час след изявлението на Борисов. По-възможно според депутати от управляващите партии било да не се променя сегашното статукво, заради нежелание на ИТН за подобен компромис.

Вчера единствено от партията на Слави Трифонов запазиха мълчание по темата за преформатирането на кабинета. От БСП още рано сутринта пуснаха позиция на Изпълнителното бюро. В нея се казва следното: “Реконструкция на правителството, блокиране на Народното събрание, нови избори - това са алтернативи. По оста стабилност - дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А оттам крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна.” От БСП подчертават, че очакват партията мандатоносител да направи своите предложения до съвета за управление.

Борисов подчерта в изявлението си, че председателят на НС Наталия Киселова трябва да бъде сменена, а Делян Пеевски в позицията си подкрепи това предложение. Вчера от БСП са предложили на Киселова да изпревари събитията и да депозира оставка си.

В кулоарите на парламента се заговори, че Рая Назарян ще поеме отново поста председател на НС. Към момента смяната на Киселова изглежда единствената възможна промяна.

До края на седмицата депутатите от ГЕРБ няма да ходят на работа в парламента. Всички са проводени по районите, от които са избрани да правят приемни, а в близко време и социологически сондажи, за да се види къде е позиционирана партията на Борисов. Засега няма насрочен и съвет за съвместно управление. Няма яснота и докога Министерски съвет няма да заседава.