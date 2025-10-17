Бойко Борисов: Единственият, който излезе и каза, че подкрепя това правителство, е Пеевски, другите се скриха (ВИДЕО)

Партията не иска избори

Единственият, който излезе и каза ясно, че подкрепя това правителство, е господин Пеевски, другите се скриха. Партията не иска избори. Това каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията след заседание на Изпълнителната комисия на партията с министри, депутати и кметове.

"В рамките на нашия мандат постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото, което сглобяваме, то е и най-сложното", заяви още Борисов. "Единственият, който излезе и каза ясно, че подкрепя това правителство, е господин Пеевски, другите се скриха. Искате да кажа, че каня Новото начало и да спекулирате с мен. Иначе другият вариант е избори. Поемам цялата тежест върху плещите си, ако партията иска избори, отиваме на избори, но партията не иска избори", каза още Борисов.

„Както онзи ден каза лидерът на партията – гърбът му е широк и много хора се пързалят върху него. ГЕРБ понася и отговорностите и негативите. Видяхте, че реактивността на правителството беше изключително добра. Мисля, че в рамките на кабинета се работи координирано и с необходимата отговорност. Така беше до началото на новия политически сезон.За нас като водеща политическа сила е много лесно да повдигнем въпроса дали е време за предсрочни избори. Не, не е време за избори. Защото, ако политическото решение е в тази посока, това значи избори през февруари месец. В една несигурна геополитическа среда, в едно отровено от политическо въздействие българско общество провеждането на изборите няма да допринесе за стабилен социален мир", каза премиерът Росен Желязков.

„Изборите в Пазарджик са лакмус за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор започна от нас. Вчера проведох разговор с БСП и ИТН. Колегите изразиха готовност да подхождат отговорно и правителството да има своята политическа опора. Но ние този разговор трябва да го проведем, за да не се носи отговорността само от ГЕРБ, каза той.

"Партията не иска избори. Ние постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото правителство, което сглобяваме. Всяко е по-сложно и по-сложно. Сглобката беше една от най-сложните. Тогава си бяхме достатъчни с ПП и ДБ. Тогава те искаха да ме пенсионират, но се сдобихме с най-младия пенсионер премиер – Кирил Петков. Асен Василев ги пенсионира с Лена много бързо. Тогава те доведоха ДПС. От ПП-ДБ говореха за ДПС и Делян Пеевски, за "променения" и "готиния" човек. Няма да забравя, когато седнахме в специалната стая с Кирил Петков и Делян Пеевски, за да водим разговор със Зеленски. Тогава те не знаеха ли кой кой е на тази маса”, каза Борисов.

"Виждате преди седмици каква буря стана със софийския боклук - "мутри", "мафия". И сега хоп - няма такава тема по телевизията. Вече "мутрите" и "мафията" изчезнаха. Няма ги. "Активно мероприятие", както ДС го правиха. Дядо му на Васил Терзиев беше най-добрия в това", каза лидерът на ГЕРБ

„Трябва да проведем среща с "Ново начало". Истински се надявам ПП и ДБ, които декларират евроатлантическа ориентация, да кажат, че са готови да се срещнем и да разговаряме и да подкрепят по дадени теми правителството, да осигурят мнозинство. Не. Излязоха и казаха всякакви глупости, но нищо, което реално да решава проблема. Митов спаси кожата, директорът на ОДМВР Пазарджик е отстранен и е назначена проверка", съобщи лидерът на ГЕРБ.

"Помолих г-н Желязков да отиде и да се срещне с ИТН и БСП, които са подписали кордон срещу Пеевски, да им каже, че аз мога да понеса да говорят, колкото искат за мен и за Делян Пеевски. Аз го познавам от 20 години и знам, че като го помоля за нещо, мога да разчитам на него. И той се съобразява с мен. С Пеевски трябва да се говори право в очите. Останалите, които искат или не искат това да се случи, да дадат друг вариант. Аз друг нямам. Исках ПП и ДБ да предложат нещо. Те не предлагат. Или се прави нещо в рамките на парламента, да си подбереш мнозинство, с това мнозинство да изговорите кой проект на бюджета ще се подкрепи, и ако тогава имаме „Да” за бюджета, договорим ли се с останалите колеги, действаме", коментира Борисов.

"Ако ПП-ДБ вчера бяха казали, че са готови да подкрепят, те казаха точно обратното. Не казаха и втория вариант, ако не направим четворна коалиция с ДПС–Ново начало, те казаха коалиция ще направят – с "Възраждане", МЕЧ и "Величие". Това са единствените варианти, иначе февруари в зимата сме на избори", допълни Бойко Борисов.