Трети провал за кворум

Парламентът направи трети неуспешен опит да заседава тази седмица. В пленарната зала се регистрираха само 53 депутати при необходими 121.

В предишните два пленарни дни депутатите също не събраха кворум за начало на тяхната работа. В сряда се регистрираха 61 народни представители, а в четвъртък – 71. Затова председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви следващо пленарно заседание днес в 9 часа.

Следващото редовно пленарно заседание ще е на 22 октомври от 9:00 часа, обяви Киселова.