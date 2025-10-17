Даниел Митов: Оставката ми не е на дневен ред

"Бойко Борисов не поиска оставката ми като вътрешен министър, тя не е на дневен ред". Това заяви пред журналисти вътрешният министър Даниел Митов, след срещата в централата на ГЕРБ на Изпълнителната комисия, премиера, министри, областни координатори, депутати.

"Тепърва предстоят преговори. Kакто каза и г-н Борисов, и както каза и премиерът, трябва да се работи за създаване на стабилно мнозинство. Как ще бъде направено това е в ръцете на премиера и в предстоящите преговори", коментира вътрешният министър.

Той посочи, че е назначил проверка за работата на полицията в Пазарджик по охрана на изборния процес и е отстранил и директора.

"След изборите в Пазарджик трябваше да се направи тази смяна, да се назначи проверка", това сме направили, поясни Митов.

Той не се ангажира с прогноза дали ще има смяна на министри в сегашния кабинет.

По време на заседанието лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза по време на заседанието на изпълнителната комисия на партията, че още днес е обмислял да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради изборите в Пазарджик, но е станало ясно, че шефът на регионалната полиция си е подал оставката. "Спаси кожата", обърна се Борисов към Митов.