Политици раздават от отворената „Кутия на Пандора“

Може ли да се стопим с 1 милион души, а администрацията да се увеличи за същото време?

Цитирам Делян Пеевски в заявката си за участие във властта от сряда: "... всички очаквания и ангажименти към хората - за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите. "

Това как ви звучи? На мен като изброяване на конкретно и точно групите в обществото, които нетно получават, а не вкарват данъци в хазната. Някакъв социал-демократически призив към „онеправданите“, към онези, които държавата трябва да храни, а не към онези, които хранят държавата.

Те - работещите в икономиката и произвеждащи данъците са сякаш нарочно изпуснати от списъка. И това не е случайно. Асен Василев отвори преди няколко години тази „Кутия на Пандора“ и от тогава всички основни политици се адаптираха към непрестанните обещания да се РАЗДАВА, РАЗДАВА, РАЗДАВА. Ако няма от какво да се раздава - ще се вземе назаем. А нещичко за онези, които създават това, което политиците ще раздават? Не. За тях доене, данъци, администрация, бюрокрация, спънки, регулации и накрая дори липса на гаранции, че няма да ти вземат бизнеса. Нещо за работещите бедни, ама тия в частната икономика, които чинно си плащат всички данъци, осигуровки и такси, че да имат политиците от какво да обещаят и преразпределят по веригата?

В България все повече съществуват две отделни КАСТИ, и изглежда големите политици трайно са взели страната на една от тях...