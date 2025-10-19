Президентът Радев пристигна в Смолян с личния си автомобил, а не с кола на НСО (ВИДЕО)

Президентът пристигна в Смолян с личния си автомобил, в знак на солидарност с администрацията, която остана без коли на НСО. съобщи БНТ.

Държавният глава дойде заедно със съпругата си Десислава Радева, за да посрещне унгарският президент Тамаш Шуйок по случай деня на българо-унгарското приятелство.

Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Радев и Шуйок ще посетят Родопския драматичен театър "Николай Хайтов", където ще бъдат представени изложбата "В памет на едно обаяние" и музикално-поетичен концерт, посветени на Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарския поет и преводач Ласло Наги, който е и почетен гражданин на Смолян от 1976 г.