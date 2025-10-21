След ССУ: ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание

Още по темата: Бъдещето на властта: Приключи коалиционният съвет на управляващите 21.10.2025 15:54

След провелия се коалиционен съвет между ГЕРБ, БСП и ИТН стана ясно, че от ГЕРБ и ИТН са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Новината съобщиха от партията на Бойко Борисов в социалните мрежи.

"В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ). Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание.", се казва в съобщението.