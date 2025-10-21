Огнян Минчев прогнозира: Нови сблъсъци в коалицията до началото на 2026 г.

Според политолога, предстоящото внасяне на бюджета ще бъде изключително напрегнато

На този етап мисля, че опасността от разпадане на коалицията и на мнозинството е избeгната – но по един конфузен начин. Това заяви политологът проф. Огнян Минчев в ефира на Nova News, коментирайки последиците от заседанието на Съвета за съвместно управление.

Според него, след изявлението на Делян Пеевски, че няма претенции за конкретни постове в кабинета, „целият скандал се превърна в буря в чаша вода“. Минчев отбеляза, че напрежението е било предизвикано от частичните избори в Пазарджик, но бързо е затихнало без реални последствия.

„Безспорно по-големият проблем е за ГЕРБ и за Бойко Борисов“, добави той, като обясни, че партията носи цялата политическа отговорност за управлението.

„ГЕРБ поема всички негативи, но не може да направи почти нищо, за да ограничи щетите“, допълни Минчев.

Политологът подчерта, че конфликтът не е за това дали „ДПС-Ново начало“ да се включи официално във властта.

„По-скоро Борисов се опита да представи поканата към партията като изход от напрежението, но реалният проблем е друг — отказът на Пеевски да поеме публична отговорност, въпреки че влиянието му в институциите нараства“, каза той и поясни, че това създава парадокс – огромна власт без формално участие в управлението, което вероятно ще доведе до нови сблъсъци „в следващите месеци“.

„До началото на 2026 г. можем да станем свидетели на нова, по-сериозна криза“, прогнозира Минчев. Той отбеляза, че процедурите около въвеждането на еврото и бюджета временно ще задържат кабинета, но напрежението в коалицията остава.

По думите на политолога, предстоящото внасяне на бюджета ще бъде „изключително напрегнато“.

„Бюджетът ще се превърне в горещ картоф – всеки ще се опита да извлече политически дивидент“, добави той. Минчев прогнозира, че президентът Радев ще използва темата, за да разшири влиянието си, а „Продължаваме промяната – Демократична България“ ще атакуват управляващите заради „неразумното харчене през последните години“.

Професорът оцени като малко вероятна лесна смяна на Наталия Киселова.

„Фактът, че ГЕРБ вече не настоява директно за оставката ѝ, показва, че нямат убедителни аргументи. Идеята за ротация е опит за компромис“, коментира той.

Минчев допълни, че БСП са категорично против промяна на председателя на парламента, докато „Има такъв народ“ подкрепят ГЕРБ, надявайки се техният депутат Силви Кирилов да оглави Народното събрание.

„Не виждам сериозен шанс за бърза промяна на председателя на Народното събрание“, заключи професорът.