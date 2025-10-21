Бъдещето на властта: Приключи коалиционният съвет на управляващите

Първоначално заседанието бе насрочено за вчера, но беше отложено за днес

Без яснота приключи коалиционният съвет за управление между ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, съобщи БНР. На срещата партньорите трябваше да обсъдят възможността за преформатиране на управленската формула с включване на "ДПС – Ново начало", както и да уточнят параметрите на бюджета за следващата година.

Първоначално заседанието бе насрочено за вчера, но беше отложено за днес с обяснението, че част от ръководството на БСП отсъства. Макар срещата да беше публично обявена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, тя се проведе при закрити врата, като представителите на управляващите се опитаха да избягат контакти с медиите.

По информация на Делян Добрев, депутат от ГЕРБ и председател на Бюджетната комисия, темата за финансовата рамка е била включена в дневния ред, но по-късно той отклони журналистическите въпроси с думите: „Ще ви кажат колегите. Благодаря ви“.

Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров излезе през страничен вход, за да избегне медиите, а депутатите от парламентарното мнозинство предпочетоха да влизат отдалеч от служебния вход.

Не стана ясно дали представители на "ДПС – Ново начало" са присъствали на Съвета. На въпрос за участието им, Хамид Хамид заяви: „Мисля, че председателят ни беше изчерпателно ясен вчера. Благодаря“.

Вчера Делян Пеевски обяви, че е говорил с премиера Росен Желязков и потвърдил подкрепата на партията си за правителството, докато то работи за хората. Това потвърди неофициалната информация, че радикално преформатиране няма да има, а "ДПС – Ново начало" няма да получи министерски постове или позиции в Народното събрание.

Според неофициални данни засега не се предвижда и смяна на председателя на парламента Наталия Киселова.