Отговорността за управлението все още е на ГЕРБ, ИТН и БСП

Със сто души това правителство няма да съществува. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Със сто души това правителство няма да съществува, ние със 100 души не можем да приемем бюджет с БСП и ИТН. Трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство", каза още Борисов.

Борисов заяви, че отговорността за управлението все още е на ГЕРБ, ИТН и БСП. Той определи ротационното председателство на Народното събрание като задължително и заяви, че от партията му ще предложат Рая Назарян за поста.

"Той не е президент, за мен той е партиен лидер. Кое е критикувал? Казал е за "Боташ" откъде да вземем днес милион и петдесет хиляди или че ме имитира със "Шкодата", заяви лидерът на ГЕРБ по отношение на критиките на държавния глава Румен Радев.

По-рано днес стана ясно, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението, но отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.