След седмица без кворум: Депутатите отново в пленарната зала

Днес Народното събрание се върна към нормалния си ритъм на работа. След седмица на блокаж заради липсата на кворум и невъзможност да се проведе заседание, депутатите ще се съберат в пленарната зала.

До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.

На заседание вчера, ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ” са обсъдили въвеждането на ротация за поста председател на Народното събрание. Акцент е бил поставен върху изготвянето на бюджета за следващата година.

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него. Това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ-СДС.