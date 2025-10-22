ДСП-Ново начало ще подкрепя кабинета, но без да участва в него

ДСП-Ново начало ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него, стана ясно от съвместно изявление с ГЕРБ-СДС.

От формацията на Делян Пеевски ще продължат да подкрепят мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството.

Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

ДПС-Ново начало отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии”, пише в поста, публикуван във Facebook профила на ГЕРБ.

Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Заявена била и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.

ПГ на ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Снимка: ПП ГЕРБ/Facebook