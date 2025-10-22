Костадин Ангелов: Заплатите на младите лекари ще бъдат увеличени

Минималните заплати на медицинските специалисти в лечебните заведения ще бъдат включени в бюджета на НЗОК

На коалиционния съвет, който се провежда в момента и на който се обсъжда проектобюджетът за следващата година, е взето решение исканията на младите лекари за ниво на заплащане да бъдат удовлетворени. Средства за това ще бъдат осигурени чрез бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Това съобщи председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов по време на заседание на комисията.

"Минималните заплати на медицинските специалисти в лечебните заведения ще бъдат включени в бюджета на НЗОК, като нито едно от възнагражденията няма да е по-ниско от предложенията, описани в трите варианта, които комисията трябваше да обсъди днес. По тази причина текстовете няма да бъдат подлагани на второ четене", уточни Ангелов.