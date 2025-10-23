Делян Добрев за санкциите на Тръмп: Хората трябва да бъдат спокойни

САЩ наложиха в сряда значителни санкции на двете най-големи руски петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“. Вашингтон заяви, че тази мярка е в отговор на липсата на „сериозен ангажимент от страна на Русия“ да спре войната срещу Украйна. Темата коментира в парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев.

„Хората трябва да бъдат спокойни, европейският пазар е общ, голям, производителите са много“, обясни Добрев.

"Преди около 3 седмици приехме на първо четене в Комисия и в пленарна зала законопроект, с който продажбата на "Лукойл" минава през санкция на държавата. Първо през ДАНС, а после през Министерски съвет. Ние мерките сме ги взели изпреварващо. Не очаквам никакви сътресения на пазара за горива, хората трябва да бъдат спокойни", допълни народният представител.