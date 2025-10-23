Васил Терзиев за бюджета на София: 40 млн. лева повече за децата, инфраструктурата и културата

Винаги съм казвал, че можем да имаме различни мнения за начините, но не и за целта София да се развива

40 млн. лв. повече за София – за децата, за инфраструктурата, за културата. Това написа столичният кмет в социалните мрежи, след като Столичният общински съвет прие актуализацията на бюджета.

"С днешното решение на Столичния общински съвет актуализирахме бюджета на града и спасихме близо 40 млн. лв., които иначе щяха да останат неусвоени. Вместо това ги насочваме там, където са най-нужни – в нови детски градини, училища, ВиК инфраструктура и културни обекти", продължи градоначалникът и допълни:

"Винаги съм казвал, че можем да имаме различни мнения за начините, но не и за целта София да се развива."

Терзиев обясни, че през последната седмица са водене конструктивни разговори с

с политическите сили в Столичния общински съвет и всяка страна е направила необходимите отстъпки в името на общия интерес.

"Така се прави отговорна политика – с диалог, с уважение и с поглед към резултата.

Изключение направиха единствено общинските съветници от „Спаси София“, които внесоха предложение за изменение в последния момент в зала и без съгласуване, и макар че то също беше прието, те отказаха да подкрепят цялостната актуализация. Подобно поведение от бивши партньори е разочароващо, доколкото тук става дума за проекти, които са твърде важни, за да бъдат превръщани в заложници на политическото противопоставяне.

Същите тези проекти не принадлежат на кмета, нито на която и да е партия – те принадлежат на гражданите на София", категоричен бе Терзиев.

С приетите промени ще можем да:

- Ускорим строителството на над 30 детски градини и 10 училища;

- Инвестираме в 7 ключови ВиК проекта, сред които изграждането на реверсивна връзка между язовирите „Бели Искър“ и „Искър“;

- Финансираме неотложния ремонт на Първа градска болница;

- Завършим минералната баня в „Овча купел“;

- Осигурим поддръжката на пътищата и подготовката за зимата.



