Волгин: Лъжа е, че евродепутатите на „Възраждане“ не са подкрепили резолюцията за българите в Сърбия

Евродепутатът Петър Волгин опроверга информация, разпространена от медии, според която представителите на „Възраждане“ в Европейския парламент не са подкрепили резолюция, осъждаща действията на сръбските власти спрямо българското малцинство.
В публикация в социалните мрежи Волгин определи тези твърдения като „пълна лъжа“ и заяви, че заедно със своите колеги Рада Райкова и Станислав Стоянов са подкрепили специално изменение към резолюцията, в което се осъждат нападенията срещу представители на малцинствата, включително българското.
„Някакво русофобско сайтче публикувало дописка, в която се твърди, че евродепутатите на ‘Възраждане’ не са подкрепили резолюция на ЕП, осъждаща репресиите на режима на Вучич срещу българското малцинство в Сърбия. Това, разбира се, е пълна лъжа“, написа Волгин.
Евродепутатът публикува и текста на внесеното изменение, в който Европейският парламент „осъжда нападенията срещу членове на националните малцинства:
"12. осъжда действията на членовете
на управляващата партия за
организиране на незаконен лагер в парк
„Пионирски“ пред сградата на
президентството и последващото му
разширяване на площада над Народното
събрание; изразява дълбока загриженост
във връзка с многобройните съобщения
за лица с престъпно минало,
мобилизирани от управляващата партия
в дейности за противодействие на
протестите, атакуване на протестиращи
с пиротехнически средства, по-
нататъшно ескалиране на напрежението,
насилието и поляризацията в страната;
осъжда нападенията срещу членове на
националните малцинства, в това число
словаци в Бачки Петровац, румънци,
българи и хървати, и използването на
етнически обиди от проправителствени
медии