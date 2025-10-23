Волгин: Лъжа е, че евродепутатите на „Възраждане“ не са подкрепили резолюцията за българите в Сърбия

Евродепутатът Петър Волгин опроверга информация, разпространена от медии, според която представителите на „Възраждане“ в Европейския парламент не са подкрепили резолюция, осъждаща действията на сръбските власти спрямо българското малцинство.

В публикация в социалните мрежи Волгин определи тези твърдения като „пълна лъжа“ и заяви, че заедно със своите колеги Рада Райкова и Станислав Стоянов са подкрепили специално изменение към резолюцията, в което се осъждат нападенията срещу представители на малцинствата, включително българското.

„Някакво русофобско сайтче публикувало дописка, в която се твърди, че евродепутатите на ‘Възраждане’ не са подкрепили резолюция на ЕП, осъждаща репресиите на режима на Вучич срещу българското малцинство в Сърбия. Това, разбира се, е пълна лъжа“, написа Волгин.

Евродепутатът публикува и текста на внесеното изменение, в който Европейският парламент „осъжда нападенията срещу членове на националните малцинства:

"12. осъжда действията на членовете

на управляващата партия за

организиране на незаконен лагер в парк

„Пионирски“ пред сградата на

президентството и последващото му

разширяване на площада над Народното

събрание; изразява дълбока загриженост

във връзка с многобройните съобщения

за лица с престъпно минало,

мобилизирани от управляващата партия

в дейности за противодействие на

протестите, атакуване на протестиращи

с пиротехнически средства, по-

нататъшно ескалиране на напрежението,

насилието и поляризацията в страната;

осъжда нападенията срещу членове на

националните малцинства, в това число

словаци в Бачки Петровац, румънци,

българи и хървати, и използването на

етнически обиди от проправителствени

медии