Държавният глава Румен Радев: Коалицията “Магнитски” бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна (Обзор)

Бюджет на счупения диалог

Коалицията “Магнитски” е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти и изрази надежда да не се стига дотам, че да се доказва отново историческата максима, че “мирният договор се пише от победителите”, за да се предотвратят още нови жертви и разрушения в Украйна.

“Преговорите за мир, които се водят в момента, са единствената възможност да млъкнат оръжията и България може и трябва да допринася за това със своето поведение и своите решения”, подчерта президентът. По думите му планът за бързото постигане на мир в Украйна на президента на САЩ Доналд Тръмп е рационален, но процесът ще бъде изключително труден. “Президентът Тръмп явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна и се опитва да предотврати развитието на крайно неблагоприятен сценарий и да предотврати нови жертви”, посочи Румен Радев. Държавният глава добави, че от своя страна Европа настоява да бъде фактор със свои изисквания, но трябва да прецени дали е готова да поеме отговорността, ако сега се пропусне моментът за мир, и дали следващите преговори няма да се водят при много по-неизгодни условия.

Дори в новото предложение на Европа е записано, че сегашната фронтова линия е отправна точка за териториалните дискусии, което означава, че ще има преговори и компромиси за територии, отбеляза още президентът.

“За да има роля България в мирния процес, трябва да има ясни позиции”, посочи Румен Радев и изрази съжаление за непоследователното поведение на някои български политици в това отношение. “До вчера целуваха украинския флаг, а днес ту го махат, ту го връщат - жалка работа”, отбеляза държавният глава.

Запитан за общественото напрежение, което поражда проектът за държавен бюджет за 2026 г. и дали очаква граждански протести, Румен Радев посочи, че бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори и с него те се опитват да предотвратят възможни социални вълнения. Държавният глава определи проекта като “бюджет на счупения диалог” и не изключи това да доведе до обществена радикализация.

“Това е бюджет на противопоставянето и на измамата, защото никога досега не е приеман бюджет без съгласуване с работодателите, никога досега един бюджет не е противопоставял толкова силно администрацията на бизнеса и никой бюджет досега не е мамил толкова очевидно с абсолютно нереалистични приходи”, подчерта Румен Радев. Президентът добави, че не той се опитва да свали правителството, а самото то го прави със собствените си действия.