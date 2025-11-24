Бойко Борисов: Все повече млади хора от Китай избират България

Отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство. Това е заявил председателят на ГЕРБ Бойко Борисов на среща със Сяо Дзие, заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай, както и пред водената от него делегация.

"България е втората държава в света, която признава Китайската народна република през 1949 г. Миналата година отбелязахме 75 години от установяването на дипломатически отношения, значима годишнина, която подчертава устойчивостта на нашето партньорство", пише в социалните мрежи лидерът на ГЕРБ.

По думите му днес все повече млади хора от Китай избират България, за да получат своето образование и да развиват бизнес, както и български студенти и специалисти намират възможности в Китай.

"Убедени сме, че ще продължим засиленото взаимодействие с Общокитайското събрание на народните представители, което има значима роля като върховен законодателен орган и ключово място в политическата система на Китай", допълва Борисов.