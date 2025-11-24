Васил Терзиев отговори на Делян Пеевски за паркирането

Още по темата: Пеевски атакува в съда двойното поскъпване на паркирането в София 24.11.2025 10:58

Кметът на София Васил Терзиев отговори на лидера на ДПС Делян Пеевски, който днес обяви, че ще оспори в съда решението на СОС за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните.

„Действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в столицата“, посочи Пеевски.

„Колкото до упражненията по популизъм върху София – те няма да ни разколебаят. Свикнали сме да слушаме гръмки думи от хора, които удобно пропускат собствените си решения с милиарден (Д)ефект, но откриват „скандал“ там, където най-после се въвежда ред“, написа Терзиев.

Публикуваме целия текст без редакторска намеса:

Днес Делян Пеевски отново се „загрижи“ за хората в София.

Мило е. Наистина. Същата тази загриженост (не) я помним от:

- КТБ, когато фалира и всички ние платихме сметката.

- Булгартабак, който „се изпари“ – пак от нашия джоб.

- ББР, откъдето излязоха стотици милиони към „подбрани“ фирми – пари, които няма да се върнат.

- Държавни предприятия, през които години наред изтича средства за проекти без реални резултати.

- Енергийните дружества, които продължават стабилно да губят средства, докато сметките на хората растат.

- Разходите за охрана и за най-скъпата кола за НСО – не защото сигурността не е важна, а защото липсва прозрачност и мярка и защото се превърнаха в символ на това как държавата обслужва малцина, а не обществения интерес.

- Допълнете списъка в коментарите….

Общото между всички тези случаи? Една ГОЛЯМА НУЛА за обществото. Никаква услуга, никакво подобрение – само сметка, която всички ние плащаме. И същият човек, който мълчеше при тези „изпарения“, или още по-лошо – активно ги прикриваше, днес се е втурнал да „защитава“ гражданите… срещу по-високата цена на синя и зелена зона. Наистина ли?