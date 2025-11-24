Желязков: България е готова да участва в търсенето на решения за мир в Украйна

Българският премиер похвали усилията на САЩ

България е готова да участва активно в търсенето на решения за мир и сигурност в Украйна, заяви премиерът Росен Желязков по време на днешното неформално заседание на държавните и правителствените ръководители от ЕС.

Желязков подчерта, че сигурността на Украйна е неразривно свързана с европейската сигурност.

„В този контекст е важно да се запази импулсът за постигане на мир чрез тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна“, заяви той.

Българският премиер похвали усилията на САЩ и на президента Доналд Тръмп за прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир. Той акцентира и на необходимостта от стриктна координация между ЕС и Украйна, за да бъдат постигнати тези цели.

Желязков подчерта, че резултатът от преговорите за мир ще има дълбоки и дългосрочни последствия за европейската и глобалната сигурност. Според него украинският народ трябва да решава собственото си бъдеще, като Украйна има нужда от надеждни гаранции за дългосрочна сигурност.

По време на заседанието премиерът обърна внимание и на значението на европейската интеграция на Украйна като част от укрепването на стабилността в региона.