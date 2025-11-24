Томислав Дончев освободи директора на БАИ

Временно е назначен Ангел Иванов

Министърът на иновациите и растежа Томислав Дончев освободи изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Мила Ненова, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Причините за освобождаването не се уточняват. На мястото ѝ временно е назначен Ангел Иванов, който до момента заемаше поста заместник изпълнителен директор на агенцията.

Иванов притежава богат управленски опит в държавната администрация, включително в областите инвестиции, дигитализация и европейска интеграция. Той е ръководил Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) в Москва и е бил съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет.

В частния сектор Иванов има опит във външната търговия, управлението на бизнес структури и продажбата на активи.

Той е завършил магистратура по „Международни икономически отношения“ в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) и е учил в немската гимназия в Ловеч. Владее английски, немски и руски език.