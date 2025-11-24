Пеевски атакува в съда двойното поскъпване на паркирането в София

Ще атакуваме в съда решението на СОС за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните. Действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в столицата, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в града.

Това заяви Делян Пеевски, лидер на ДПС-Ново начало в своя позиция до медиите.

По думите му двойното поскъпване от лева в евро представлява скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика, калкулация.

"Още преди два месеца призовах СОС да възпре зловредните мераци на кмета, защото хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за неговата некадърност и лъжите на ПП-ДБ. Този кмет и неговият екип, издигнати от ПП-ДБ и “Спаси София” вече две години безобразничат срещу хората в града, предизвикват корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат и от ден на ден София става все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива", отбелязва Пеевски.

"Но хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова утре ще атакуваме в Съда решението на СОС за двойното поскъпване на паркирането в “синя" и “зелена зона", както и срещу тяхното териториално разширяване, които предизвикаха справедливия гняв и протести на хората в София", коментира още той.