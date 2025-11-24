Избраха нов шеф на Агенция по храните

Още по темата: Внезапно почина шефът на Агенция по храните 03.11.2025 08:03

Българската агенция по безопасност на храните има нов началник - това е д-р Калина Милушева. Тя е назначена със заповед на министър-председателя Росен Желязков.

От 2024 г. до момента д-р Милушева е директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград. Тя има дългогодишен професионален опит в системата на БАБХ, започвайки през 2011 г. като инспектор в отдел „Контрол на храните“ на ОДБХ - Благоевград, а от 2015 г. ръководи отдела в качеството си на началник.

Д-р Милушева притежава две магистърски степени - по ветеринарна медицина и по санитарна микробиология и безопасност на храните, завършени в Тракийски университет – Стара Загора.

"Труд news" припомня, че в началото на месеца внезапно почина директорът на Българската агенция по безопасност на храните д-р Светлозар Патарински.