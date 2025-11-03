Внезапно почина шефът на Агенция по храните

Внезапно е починал Светлозар Патарински, който оглавяваше Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Вестта дойде от земеделското ведомство.

"С тъга и дълбоко прискърбие министерството на земеделието и храните съобщава, че внезапно ни напусна д-р Светлозар Патарински, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Д-р Патарински бе отдаден на мисията за развитие и укрепване на системата за контрол на храните в България. Той беше човек на дълга и професионализма – уважаван от колегите си и обичан от всички, с които работеше. Неговата отдаденост и човечност ще останат пример за всички, които имаха привилегията да го познават. Ръководството и екипът на Министерството на земеделието и храните изразяват искрени съболезнования към неговото семейство, близки и колеги", написаха от министерството на земеделието и храните.