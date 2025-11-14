КЗП се самосезира за двойното поскъпване на паркирането в София

Законът за еврото предвижда санкции при установяване на нарушение - на предприятие с реализиран оборот от предходната година над 50 000 000 лв. се налага имуществена санкция в размер до 0,5% от този оборот, припомниха от КЗП

Във връзка с промените, предвиждащи увеличаване на цената за паркиране в синята и зелената зона в гр. София, Комисията за защита на потребителите изрази становище, че в конкретния случай са приложими разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Плануваните промени на цените в зоните за паркиране се изразяват в повишаване на настоящата цена от 2 лева на час в синя зона на 2€/4 лева за час, респективно цената в зелена зона - от 1 лев на час се увеличава на 1€/2 лева за час.

"Съгласно чл.15, ал.4 от ЗВЕРБ, в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро - от 08.08.2025 г. до 08.08.2026 г., търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори.

В тази връзка КЗП се самосезира незабавно и предприе съответните действия по установяване на причините и факторите, довели до повишаване на цените за паркиране в София. За целта ще изиска всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и кмета на Столична община относно наличието на обективни икономически фактори за увеличението им", обявиха от КЗП.

От там обръщат внимание, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции при установяване на нарушение, а именно - на предприятие с реализиран оборот от предходната финансова година над 50 000 000 лв. се налага имуществена санкция в размер до 0,5% от този оборот.

"Комисията също така стартира поетапен преглед и на други сходни действия на територията и на останалите градове в страната, с цел осигуряване на по-висока степен на спазване на правата на потребителите и защита на техните икономически интереси. Призоваваме търговците да спазват законовите изисквания и да бъдат отговорни към потребителите", посочват още от ведомството.