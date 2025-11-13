Нови цени и зони за паркиране в София от 2026 г. (КАРТА)

СОС реши поскъпването да е двойно

С 35 гласа „за“, 12 „против“ и 6 „въздържал се“ Столичният общински съвет прие новите правила за паркиране, заложени в Наредбата за организацията на движението на територията на общината.

Промените, предложени от кмета Васил Терзиев и групите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и „Спаси София“, предвиждат разширяване на обхвата на Синята и Зелената зони, както и създаване на нова Жълта зона в Банкя, валидна през почивните дни.

От 2026 г. таксите за паркиране ще бъдат:

- Синя зона – 2 евро на час, с лимит до 3 последователни часа;

- Зелена зона – 1 евро на час;

- Жълта зона (Банкя) – 0,50 евро на час, само през уикендите и празниците. Жителите на Банкя ще паркират безплатно в новата зона.

Промените ще влизат в сила поетапно:

- От началото на 2026 г. синята зона ще се разшири в малкия ринг, долен „Лозенец“ и „Оборище“, като вече ще работи всеки ден.

- От юли 2026 г. зелената зона ще обхване части от районите „Триадица“, „Красно село“, „Подуяне“, „Хаджи Димитър“ и „Суха река“.

- От октомври 2026 г. ще бъдат включени „Гео Милев“, „Редута“ и „Изгрев“, а от януари 2027 г. – и „Студентски град“.

Годишните винетни стикери за живущите в зоните също се променят: 150 евро за първи автомобил в синя зона и 100 евро за зелена зона. За всеки следващ автомобил цените ще бъдат двойни.