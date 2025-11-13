Паркирането в София поскъпва двойно

Предложението е за 4 лв. на час в синя зона и по 2 лв. на час за зелена

От Нова година разширяват зелената зона

Винетка за първи автомобил в центъра 300 лв.

Двойно поскъпва от Нова година платеното паркиране в София. Това предвиждат два варианта на реформата в паркирането - първият е предложен от столичния кмет Васил Терзиев и коалицията ППДБ, а вторият е на “Спаси София”.

Внесени са и доклади по двата варианта, които ще бъдат гледани на днешната сесия на Столичния общински съвет. До късно снощи заседаваха извънредно по темата комисиите по местно самоуправление, транспортна и бюджетна.

Нямаше спорове единствено по темата, че е неизбежно двойното поскъпване на платеното паркиране. По всички останали предложения - за разширяване на зоните за платено паркиране, за създаване на червена и жълта зона, за удължаване на работното време на платените зони имаше разнобой. Оказа се, че единствено съветниците от “Спаси София” подкрепят идеята за създаване на червена зона. Спорове имаше и около предложенията за ограничаване на служебните абонаменти.

Синята зона безплатна само на официални празници

Вариантът на “Спаси София” предвижда центърът на столицата да бъде обхванат от червена зона, в която да се плаща по 5 лева за час престой. Синята зона ще заеме части от сегашната зелена и е предложено да струва 4 лева на час. За зелената е предвидено да се разпростре в нови квартали и паркирането да е да 2 лева на час.

Предлага се въвеждане на уикенд зона - жълта, на цена от 1 лев на час без ограничение за престой. Тя трябва да действа около важни туристически обекти и места за почивка в и около столицата, като тестово ще бъде въведена в Панчарево и Банкя.

В доклада, подписан от кмета Васил Терзиев, червена и жълта зона няма. Цените на синята и на зелената зона са същите - съответно 4 и 2 лева за час престой.

“Спаси София” предлагат удължаване на работното време на платените зони и то да е от 9 до 21 часа за червената и синята зона, които ще работят без почивен ден. Идеята им е зелената зона да работи от 9 до 20 часа в работни дни и от 10 до 18 часа в събота, неделя и почивни и празнични дни.

В другия вариант, подписан от кмета е записано, че зоните ще работят от 8.30 до 20.30 часа. Зелената зона ще почива само в неделя, а синята ще действа без прекъсване. Паркирането ще е без пари на официални празници и в неработните дни около тях.

Разширява се зелената зона

И в двата варианта на реформа се предлага разширение на зоните за платено паркиране. В предложението на кмета и ППДБ платено паркиране (зелена зона) обхваща “Белите брези”, “Борово”, “Гоце Делчев”, “Красно село”, “Лагера”, “Мотописта”, “Стрелбище”, “Банишора”, “Слатина”, “Гео Милев” и “Редута”, “Изгрев” и “Изток”, “Иван Вазов”.

От “Спаси София” предлагат да се въведе зелена зова в “Студентски град”, където съществува хаос с паркирането. От ППДБ казаха, че не всички улици са собственост на общината и няма как да се иска пари за спирането по тях. Същото е положението в “Манастирски ливади”.

300 лв. за винетка в синя зона

И в двете предложения не са предвидени запазени места за живеещите в зоните за платено паркиране. В зависимост от адреса си, хората ще могат отново да спират в точно определени подзони от по-голямата синя, зелена или червена такава. За целта ще плащат годишни винетки. В предложението на “Спаси София” е записано, че винетките за първа кола струват 200 лева за червена зона, 150 лева за синя и 100 лева за зелена.

Предложението на кмета и на ППДБ е винетките за живущи да са 300 лева на година за синята зона и 200 лева за зелената.

И в двата варианта предложението е за втори автомобил да се плаща двойно, а за трети важат правилата за всички шофьори, живеещи извън платените зони.

Няма съгласие за ограничаване до 10%

1500 лв. вместо 700 лв. за служебен абонамент

Служебният абонамент да поскъпне от 700 лв. на 1500 лв. годишно е предложението на ППДБ. С мярката се очаква да се ограничи непрекъснатото увеличаване на служебни абонаменти в центъра на столицата.

Има предложения и за въвеждане на ограничения за служебни абонаменти, предвиждащи в подзоните тези места да не надхвърлят 10%, но по темата не е постигнато съгласие.

Реформата за паркиране не е подминала и въпроса за т. нар. зони за сигурност. Сега такива зони има около двете сгради на парламента, където депутатите паркират безплатно. Въпросните зони са определени със заповед на главния секретар на парламента. По примера на депутатите, зони за сигурност са създадени и около повечето министерства и агенции. Съветници в СОС предлагат зони за сигурност да се обособяват и създавнат със заповед на кмета, тъй като местата са публична общинска собственост. Записано е и че такива зони би следвало да се обособяват след становище на МВР или ДАНС за съществуващи потенциални опасности. Предлага се и в зоните за сигурност да не се допуска паркиране на автомобили.

Възможно е реформата да засегне привилегиите, с които сега се ползват електрически автомобили. Според предложението на “Спаси София” въобще не трябва да има бонуси за електрическите коли, които в момента спират без пари в платените зони.

Районите и общините ще предлагат проекти

Част от парите остават за ремонти в кварталите

Част от приходите от платено паркиране ще се използват за ремонти на паркинги и тротоари, асфалтиране на улици, облагородяване на кални точки.

В момента 100% от постъпленията от платено паркиране отиват директно в Центъра за градска мобилност (ЦГМ). Новото предложение е част от тези средства да остават в Столичната община. Разработена е специална програма за изграждане и поддръжка на публична инфраструктура, като част от парите ще се насочват конкретно към районите, в които предстои разширяване на синята и зелената зони.

Идеята е средствата, които се очаква значително да се увеличат след въвеждането на реформата, да се използват за подобряване на кварталната инфраструктура. Виктор Чаушев обясни, че това ще позволи на хората “да виждат реално къде отиват парите им” от таксите за паркиране. Парите ще бъдат използвани за ремонти на паркинги, асфалтиране на улици, ремонт на тротоари, облагородяване на кални точки и подмяна на улично осветление.

Общинският съветник Бойко Димитров подчерта, че правилата за използване на тези средства са ясно разписани. Районите и общината ще предлагат проекти, а финалното одобрение ще се дава от СОС. Предвижда се и ежегоден отчет за свършеното, осигуряващ висока степен на прозрачност. Освен това, се водят преговори за въвеждане на аналогична програма за финансиране и в самия Център за градска мобилност.

“Пирогов” и големи болници попадат в забранената зона Голям ринг

Труд news

Нискоемисионната зона (НЕЗ) за замърсяващи автомобили в София влиза в сила от 1 декември 2025 г. с разширен обхват и ще действа до 28 февруари 2026 г. Така нареченият “Голям ринг” е допълнение към действащия от миналата зима “Малък ринг”. На входовете на Големия ринг ще снимат 180 камери, като автоматично те ще разпознават по номера на авотомобила от коя екокатегория е и дали извършва нарушение.

В Големия ринг обаче попада и института за Спешна помощ “Пирогов” и за гражданите с по-стари автомобили ще е трудно да карат там по спешност свои пострадали близки. Затруднения ще имат и посетителите на много от болниците и клинките в района на ВМА и Медицинска академия. В такива случаи те ще трябва да викат линейка, използват такси или градския транспорт.

Друга голяма група засегнати ще са родителите на по-малки деца, които сутрин преди работа ги карат с личните си автомобили и ги оставят на ясли, на детска градина или в училища, които се намират в централната част на града.

“Най-важното е гражданите да разберат, че въвеждането на НЕЗ за автомобили не е антисоциална или дискриминираща мярка, както някои се опитват да внушат. Точно обратното е. Колата е удобство, но здравето е безценно и няма да правим компромис с това, включително и с въвеждането на по-строги мерки”, заяви Надежда Бобчева, която е зам.- кмет по направления “Зелена система, екология и земеползване” вчера. Цитирани бяха иданните от доклад на екологично сдружение “За Земята” за ефекта от нискоемисионната зона, че през зимата на 2024-2025 година е отчетен спад в концентрациите на азотен двуокис с над 10% спрямо предходната зима, както и че само през декември 2024 г., първия месец с ефективен контрол и видеонаблюдение, намалението в рамките на Малкия ринг е достигнало 22-25%.

“Въвеждането на НЕЗ за зимния сезон 2024-2025 показа висока ефективност, като в същото време данните ни показват, че трафикът около Малкия ринг не се е увеличил извън зоната в периода на забраната. Затова сме уверени, че тази година резултатите ще са още по-добри за качеството на въздуха и няма да има негативен ефект за трафика.”, каза Виктор Чаушев, заместник-кмет в направление “Транспорт и градска мобилност”.

Данните на Столична община сочат още, че влизането на автомобили от ниски екокатегории в Малкия ринг е спаднало от около 20 000 дневно през ноември 2024, до малко над 2 000 през февруари 2025. Това представлява близо десетократно намаление само за 3 месеца. Заместник кметът Чаушев уточни, че до момента са обработени около 3000 от издадените актове за административни нарушения. И през този сезон санкциите ще продължат да се налагат съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух, като актовете ще се изпращат на нарушителите по пощата от Столичния инспекторат. За физически лица глобата е от 50 лв. за първо нарушение, а за юридически лица - от 1000 лв. По служебен път, от общината ще изпраща уведомленията на нарушителите, чийто постоянен адрес е извън столицата.

В Малкия ринг вече не допускат и коли от II-ра екогрупа

В Малкия ринг между булевардите “Васил Левски”, “Патриарх Евтимий”, “Ген. Скобелев”, “Сливница” и ул. “Опълченска” от 1 декември 2024 г. до края на февруари т. г. бе ограничено движението на автомобили от нулева и I екогрупи, а от тази година е включена и II-ра екоггрупа. В този диапазон попадат от двутактовите “Трабант” и “Вартбург” до автомобили с бензинови двигатели от стандартите Евро I и Евро II и Евро III, произведени до 1998 г. и с дизелови двигатели от Евро I до Евро V, произведени до 2007 г.

Забраната в “Големия ринг” се отнася само до автомобилите от нулева и I екогрупа - двутактови и бензинови двигатели с Евро I и Евро II, произведени до 1996 г. и с дизелови двигатели с Евро I, Евро II и Евро III, произведени до 2002 г. По-голямата зона е между булевардите “Сливница”, “Данаил Николаев”, “Ситняково”, “Михай Еминеску”, “П. Яворов”, “Никола Й. Вапцаров”, “Х. Ибсен”,“П. Ю. Тодоров”, “И. Е. Гешов” и бул. “К. Величков”. Входовете към зоните “Голям и Малък ринг” трябва да бъдат означени с пътни знаци.