Църквата почита Свети Йоан Златоуст, ето какви са традициите

Почитаме Свети Йоан Златоуст, архиепископ на Константинопол. На този ден църквата отбелязва и Рождественски заговезни.

Св. Йоан е роден около 347 г. в Сирийска Антиохия в благочестиво семейство. Майка му, Антуса, овдовяла в ранна възраст, отгледала сина си в християнско въздържание и добродетел. Йоан е образован от един от най-известните ритори на времето си.

Не бива да започвате никакви важни задачи - всичко, започнато на този ден, може да се окаже по-трудно от обикновено.

На този ден се падат и Рождественски заговезни. Това е последният ден преди Коледните пости. На този ден се заговява. Яде се блажна храна.