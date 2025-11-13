Кметът на София Васил Терзиев обяви край на репликите: “Тук не е информация” и “Това няма като как да стане”

Целта е хората да усещат по-ясно и бързо грижата за тях

“Тук не е информация”, “Това няма като как да стане” - реплики, които всеки от нас е чувал на гишетата и в кабинетите на администрацията. Тази заучена безпомощност е резултат от подредба, която не стимулира координация, отговорност или бързи решения. Хората усещат това ежедневно – когато трябва да чакат излишно, когато не е ясно кой носи отговорност, когато една тема се прехвърля между звена. Това написа във Фейсбук Васил Терзиев, кмет на София.

По думите му, това забавя решения, увеличава административната тежест и натоварва излишно гражданите.

„Затова реформираме Столична община – с нова структура, която да подреди процесите, да изясни отговорностите и да позволи по-добра координация. Целта е хората да усещат по-ясно и бързо грижата за тях. Но и нещо повече – целта е системата да започне да гледа напред, а не само да гаси ежедневни проблеми. Искаме администрация, която гледа в бъдещето, планира, анализира и предвижда, вместо да реагира в последния момент и в резултат на криза. Администрация, която мисли за градското развитие. За водния ресурс. За зеленината. За планината.Предлагаме нови направления - за градско планиране, сигурност и интегрирани социални и здравни политики. Подреждаме процесите по финансиране, така че проектите да се движат по-цялостно и с по-добра координация. Централизираме правните дейности и обществените поръчки, за да има по-голям контрол, последователност и прозрачност.Не увеличаваме общата численост – промените идват чрез по-добра организация и по-ясно разпределение на функциите.Всяка реформа в администрацията изглежда техническа, но резултатите трябва да се усещат от хората”, каза още Терзиев.

„Тази промяна е изцяло насочена към резултатите за тях - те очакват да бъдат включени в управлението, да усещат по-бързо промените, от които градът има нужда и да виждат ефекта от работата на общината, без допълнителна административна тежест. Искрено се надявам, че ще има подкрепа за тези доклади, защото те не са на кмета или на някоя партия, те са важни за града и за дългосрочните цели, които сме си поставили да нормализираме паркирането, зелените площи и редица други неща, които искаме да променим към по-добро във все повече части на града”, заяви Терзиев.