Варненските артисти отдават почит на Добри Христов

Отбелязват 150 г. от рождението на великия композитор с концерт, изложба и валидиране на пощенска марка

Варненските оперни и драматични артисти ще отбележат за 13-и път Нощта на театрите с тридневна програма, съобщиха от Театрално-музикалния продуцентски център. Тази година във фокуса е 150-годишнината от рождението на Добри Христов, който е патрон на Националното училище по изкуствата.

Утре от 14 ч на сцена „Ротонда“ ще бъде валидирана пощенска марка на стойност 95 ст. с лика на бележития варненски композитор, музикален педагог, критик и академик. Партньори в инициативата са Държавна опера-Варна, фондация „Добри Христов“ и Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“, която е подготвила документална изложба за годишнината. Честването й ще продължи на 16 ноември с концерт, включващ произведения на Добри Христов и посветени на него творби. На сцената ще излязат оркестър „Симфониета“ с диригент Вилиана Вълчева, Хорът на варненските момчета и младежи с диригент Дарина Кроснева и Детският хор при Общинския детски комплекс с диригент Галина Станишева.

На 15 ноември, когато е Нощта на театрите, варненската Драма ще отвори врати за най-малките. Ученици от 1 до 5 клас ще посетят тайните кътчета на театъра и с помощта на актрисата Милена Кънева ще научат как зад завесата се раждат герои, истории и мечти.