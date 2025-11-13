Възстановяват движението в ремонтирания участък на АМ „Хемус“ към София

Превантивният ремонт започна на 21 октомври

В неделя - 16 ноември, около 13 ч. ще бъде възстановено движението в платното за София в ремонтирания 7-километров участък от АМ „Хемус“ между 23-и и 30-и км. Превантивният ремонт започна на 21 октомври и за изпълнението му е ограничено преминаването в платното за столицата, а автомобилите преминават двупосочно в платното за Варна.

Отсечката е с подменена асфалтовата настилка, положена е геомрежа за по-голяма устойчивост на трасето и носимоспособност, попълнени са банкетите, с което се подобрява отводняването, положена е маркировка. Монтирани са ограничителни системи и пътни знаци.

На АМ „Тракия“ продължава ремонтът в платното за Бургас в област Сливен в участък с дължина 11 км, от 262-и до 273-и км. Трафикът преминава двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към Бургас и към столицата. На обекта се работи интензивно като на отделни отсечки се полага биндер, а в други износващият асфалтов пласт, попълват се банкети и се почиства крайпътна растителност. Прогнозният срок за завършване на ремонта е до края на ноември.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.