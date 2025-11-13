Горското стопанство в Шумен гостува на малчуганите от ДГ Слънце с "Уроци за гората"

За втора поредна година горски педагози от СИДП ДП Шумен ще работят с екипа на ДГ „Слънце“ по проекта „Силен старт“ по процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие с предучилищното образование“, като финансирането му е от Министерството на образованието. Основна цел на проекта е разгръщане на потенциала на децата от предучилищното образование, чрез подкрепа за личностното им развитие с оглед на по-успешна социална реализация.

И тази година над 100 деца от градината ще се включат в различни уроци и дейности, като практическите занимания са насочени към изграждане на зелени умения у малките ученици, екологично образование и надграждане на знанията за света около нас. От горското предприятие са подготвили десет занимания, които в рамките на един месец ще запознаят децата с дърветата и животните в българските гори, опазването на природата и работата на горските.

Днешният първи урок за гората беше подготвен и реализиран от ръководството на градината, преподавателите и горският педагог на СИДП. По време на часа децата работиха с „Книжка за гората“, направиха сами своя апликация, разбраха как по пръстените на дървото могат да определят на колко години е и как от семенцата се появяват младите фиданки.

Уроците в ДГ „Слънце“ ще продължат през следващата седмица.