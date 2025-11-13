Заловиха крадци на домашно куче и кола

Трима крадци са заловени във Варненско през последното денонощие, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Единият е криминално проявен варненец на 30 г., който проникнал в чуждо незаключено жилище и отмъкнал мобилен телефон и домашно куче.

Органите на реда го заловили няколко часа след посегателството, а по случая е образувано досъдебно производство. Такова се води и срещу други двама известни на МВР жители на Белослав на 20 г. и 36 г. Те разбили работилница в с. Константиново и откраднали множество инструменти за ремонт на автомобили, след което задигнали и лека кола от автосервиз.