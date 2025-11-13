На първо четене: НС прехвърли на Президентството автомобили и служители на НСО

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО) - на Министерския съвет (МС) и на Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало“ и група народни представители.

В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента по предложение на Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало“.

Сега МС предлага допълнение в закона, с което автомобили на службата да бъдат прехвърлени на администрацията на президента.

Със законопроекта се уреждат и взаимоотношенията по прехвърляне на автомобили и щатни бройки служители на НСО, както и правоотношенията с тях, които са обслужвали администрацията на президента. Поправките ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете структури.

Прехвърлянето на съответните активи, ресурси и численост на персонала ще даде възможност на администрацията на президента да организира транспортното си обслужване, като контролира и отчита пряко собствените си транспортни разходи, допълват от Министерския съвет.

Със законопроекта на Хамид Хамид ("ДПС-Ново начало“) се забранява физически лица да предоставят лични автомобили на НСО, както и лични автомобили да бъдат оборудвани като коли със специален режим на движение по Закона за НСО.