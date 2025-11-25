Управляващите дават тотото на концесия за 15 години

ГЕРБ, ДПС и БСП внесоха предложение в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г., касаещо Закона за хазарта. Предложението е подадено на 24 ноември до председателя на Комисията по бюджет и финанси и до председателя на Народното събрание. Законът ще се разглежда на второ четене този четвъртък.

Вносителите посочват, че Българският спортен тотализатор (Тото) не е водещ хазартен оператор, като постъпленията му в бюджета са значително по-малко от тези на частните оператори преди промените в закона през 2020 г.

Предлага се концесията на Тотото да се предоставя и контролира от министъра на младежта и спорта, като концесията може да се възлага само на местно юридическо лице или на чуждестранно юридическо лице с регистрирано място на стопанска дейност в България.

Министърът на младежта и спорта трябва да публикува обявление за проучване на интереса за концесиониране на дейността на ДП „Български спортен тотализатор“ до 31 март 2026 г. Периодът на концесията ще бъде минимум 15 години.

Бъдещият концесионер ще получи правото да използва всички пунктове за залози, системи, оборудване, ценни образци и интелектуална собственост на Тотото.

Законопроектът предвижда 10% от корпоративния данък на концесионера да се предоставят на Министерството на младежта и спорта за спортни дейности и поддръжка на съоръжения, като 10% от тези средства ще отиват в Национален фонд „Култура“, а 30% от концесионното възнаграждение ще се разходват за спортни клубове и федерации.