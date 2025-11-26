ПП-ДБ: ЕК потвърди, че бюджетът за 2026 г. излиза извън рамките

Сметката в крайна сметка се плаща от българските граждани

Проектобюджетът за 2026 г. излиза извън заложените рамки и крие риск финансовата дисциплина да бъде загубена трайно, заяви депутатът от ПП–ДБ Мартин Димитров. По думите му Европейската комисия е потвърдила критиките на коалицията, а моментът е „последният влак за реформи“.

„Сметката в крайна сметка се плаща от българските граждани от средната класа по три различни начина“, посочи Димитров, без да уточнява детайли.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов допълни, че от здравната система продължават да изтичат милиони, включително чрез фиктивни хоспитализации. Затова ПП–ДБ предлага въвеждане на система за автоматични известия към пациентите при регистриране на хоспитализация.