Голям скандал в НС! Асен Василев блокира бюджетната комисия: Нормални ли сте? (ВИДЕО)

Зам.-председателят на парламента Костадин Ангелов прекъсна пленарното заседание, за да се проведе извънредно заседание на комисията по бюджет и финанси. Той се позова на чл. 58 от правилника за дейността и организацията на Народното събрание, според който председателят на НС може да поиска почивка за определено време, "когато важни причини налагат" това.

Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев блокира извънредното заседание на комисията по бюджет и финанси, което доведе до напрежение между депутатите.

"Няма да се случи тази комисия по този начин!Кой разпореди това безобразие, кой разпореди това безобразие?", крещи Асен Василев на микрофона.

Байрам Байрам от "ДПС-Ново начало" се опита да вземе микрофона на Василев, а Йордан Цонев го заплаши, че ще го изнесе.

"Няма да се случи тази комисия по този начин. Няма да се приемат на тъмно. От кого ви е страх", пита Асен Василев.

"Хапчетата пихте ли си", попита го Делян Добрев.

"Г-н Добрев, хайде още веднъж да ви осъдя за това изречение!", отговори му Асен Василев.

Делян Добрев призова да бъде извикан лекар за Асен Василев. „Лекарката на НС не може да помогне – каза, че е тежък случай“, заяви председателят на комисията.

Скандалът ескалира още повече с крясъци между Ивайло Мирчев и Йордан Цонев. Стигна се и до намеса на квесторите и на служителите на НСО.