Костадинов: Управляващите ще откраднат рафинерията “Лукойл”

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи бюджета за 2026 г. като „бюджет на фалита“.

„Няма как да наречем социален бюджет, в който се предвиждат нови 21 милиарда лева дълг, увеличаване на осигуровки и данъци. Управляващите казват, че увеличават заплатите, но чистата сума остава същата. Това не е увеличение, а кражба“, заяви Костадинов.

Председателят на "Възраждане" коментира действията на синдикатите.

„Първо, протестите са ограничени. Второ, позицията им е странна – в началото почти подкрепяха бюджета. Председателят на КНСБ дори обикаля страната като рупор на правителството.“

Костадинов поздрави ПП-ДБ за провеждането на днешния протест, но подчерта:

„Ние нямаме сътрудничество с тях. Просто подкрепяме всички протести, които целят това правителство да си тръгне.“

Той обвини управляващите, че планират да „откраднат“ активите на „Лукойл“.

“Те ще откраднат рафинерията. Като сложат един особен управител, който ще почне да вкарва техни фирми, ще сложат една фирма на входа, една фирма на изхода, ще увеличат едните цени, ще намалят другите цени. Както на времето се източи “Кремиковци“, както се източи БГА Балкан, както се продадоха Мариците, както се продадоха активи на стойност десетки милиарди за няколко милиона жълти стотинки”