Управляващите: Българският спортен тотализатор остава държавен

Българският хазартен сектор генерира оборот от 44 милиарда лева годишно, като печалбите възлизат на около 2 милиарда лева. Това обяви на брифинг в Народното събрание министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Спортният тотализатор обаче реализира едва 70 милиона лева и заради това се предлага концесионирането му, обясни Пешев.

„Търсим големи международни компании, които да оперират у нас. Всички служители на тотализатора ще запазят местата си и дори ще бъдат наети още служители“, допълни той.

Министърът уточни, че концесионната такса ще остане в министерството, като средствата за спортните федерации ще се удвоят.

Драгомир Стойнев от БСП коментира, че Българският спортен тотализатор остава държавен.

„Просто се отваря врата за голям международен оператор. Всички работни места ще се запазят. Процедурата ще бъде прозрачна и тотото няма да се източва“, заяви той.

Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев добави, че това е единствената дясна мярка в бюджета. Той подчерта, че повече дейности трябва да се отдадат на концесията и обвини опозицията в лобизъм в полза на частния хазартен бизнес.

Йордан Цонев от „ДПС - Ново начало“ уточни, че офшорни компании няма да участват в концесията.

От брифинга стана ясно, че обсъждането на концесията на тотализатора е започнало отдавна и целта е модернизирането му.