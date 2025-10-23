Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за ДАНС и ги прие повторно

Парламентът отхвърли президентското вето върху промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и ги прие повторно на второ четене.

Измененията в закона подкрепиха 127 депутати, против бяха 92-ма, един народен представител се въздържа.

Така остава текстът, според който председателят на ДАНС се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Занапред, вместо двама, той ще има трима заместници. Досега ръководителят на службата се назначаваше с указ на държавния глава.

Законопроектът беше подкрепен от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и четирима народни представители, нечленуващи в парламентарна група. Против бяха от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), „Възраждане“, двама от „БСП-Обединена левица“, „Алианс за права и свободи“ , Морал, единство, чест" и "Величие". Един депутат от ПП-ДБ се въздържа.

В дебата от „Възраждане“ обявиха, че ще търсят необходимите подписи, за да атакуват закона в Конституционния съд, предаде БТА.